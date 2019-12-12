12 декабря в Украине без осадков, лишь ночью на западе небольшой дождь с мокрым снегом.
В четверг, 12 декабря, на всей территории Украины прогнозируют сухую погоду.
Небольшой дождь со снегом возможен только ночью в западных областях.
На Левобережье ночью и утром туман, ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, днем на юге и западе страны местами порывы до 15-20 м/с.
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Температура ночью – от 3° тепла до 2° мороза.
Днем 0-5° тепла, на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму – до 8° тепла.
В Киеве сегодня без осадков, днем до 5° тепла.
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