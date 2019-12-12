Президент Владимир Зеленский поздравил с профессиональным праздником воинов Сухопутных войск, которые устойчиво сдерживают российскую агрессию.

С Днем Сухопутных войск Украины воинов поздравил президент Владимир Зеленский.

Он заявил, что каждый день Сухопутные войска выполняют боевые задачи и демонстрируют готовность к сложной работе.

Глава государства уверен, что воины указанных войск имеют высокую боевую выучку и непобедимый характер, что помогает им устойчиво сдерживать российскую агрессию на Донбассе.

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– Уверен, что ваш лозунг За Украину! За ее волю! высечен в ваших сердцах, а значит, нет такой силы, которая могла бы сломать ваш дух. Пусть Господь хранит вас и защищает! Возвращайтесь живыми, – заявил Зеленский в День Сухопутных войск Украины.

Факты ICTV также публиковали подборку лучших СМС-поздравлений с Днем Сухопутных войск Украины.

Источник: Владимир Зеленский