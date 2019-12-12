Верховная Рада приняла закон об уменьшении давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора.

За законопроект №2172 проголосовали 277 народных депутатов.

Согласно закону, отменяются штрафы за формальные нарушения. В случае первого нарушения бизнесу будут предоставлять рекомендации, как его устранить, и только при повторном – выписывать штраф.

Он направлен на снижение коррупционных рисков в деятельности чиновников, когда они делают проверки.

Также закон направлен на усиление защиты потребителей и других общественных интересов в случае выявления на рынке непищевой продукции, которая является опасной.

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Кроме того, законопроект является последним шагом к промышленному безвизу. Европейские органы сертификации начнут признавать украинские сертификаты качества. Это позволит активнее развивать экспорт.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Украина запускает программу доступных кредитов на бизнес.