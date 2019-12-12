Резни “как в Сребренице” не будет – Корниенко о словах Путина

Во время резни в Сребренице имел место этнорелигиозный фактор, поэтому ее нельзя сравнивать с ситуацией на Донбассе.

Руководитель партии Слуга народа Александр Корниенко заявил, что на Донбассе не будет резни “как в Сребренице” после передачи Украине контроля над границей с РФ.

Он добавил, что этнорелигиозный фактор имел место во время трагических событий в Сребренице.

– У нас же в Украине один народ – украинский. Он говорит на разных языках и диалектах, но это один украинский народ. В большинстве случаев это одна вера или ее отсутствие, – сказал Корниенко.

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Он добавил, что в Украине есть четкое понимание того, кем была инспирирована ситуация на Донбассе, поэтому не может быть сравнений со Сребреницей.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что на Донбассе может произойти “резня как в Сребренице”, если Украине передадут контроль над границей с РФ до принятия закона об амнистии.