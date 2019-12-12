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Факты / Украина

Появился полный список предприятий для приватизации

Фонд государственного имущества Украины впервые обнародовал полный список всех объектов, которые подлежат приватизации.

Появился полный список предприятий для приватизации

Полный список предприятий для приватизации опубликован на сайте Фонда государственного имущества Украины.

В перечне содержится 187 пакетов акций и единых имущественных комплексов государственных предприятий, 139 объектов незавершенного строительства, 46 объектов социально-культурного назначения и 357 позиций отдельного имущества.

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В список включены различные объекты малой приватизации по всей территории Украины. Сюда входят, как целые морские порты, заводы и базы отдыха, так и гаражи, столовые и бани.

Продажа объектов приватизации проходит только через аукционы системы ProZorro. К середине января уже запланировано 165 аукционов.

Повний список підприємств для приватизації

К слову, 20 ноября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства передало еще 339 госпредприятий на приватизацию. По мнению премьер-министра Алексея Гончарука, это будет стимулировать экономический рост в 2020 году.

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