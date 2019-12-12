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Факты / Украина / Политика

Зеленский назвал формулу успеха для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в своей колонке назвал пять составляющих формулы будущего для Украины.

Зеленский назвал формулу успеха для Украины

Владимир Зеленский среди прочего отметил, что пока Украина не может претендовать на глобальное лидерство в размерах территории, военной мощи и объемов добычи полезных ископаемых или в технологиях и промышленном потенциале.

Но он отметил, что она может стать динамичной страной мира.

По мнению президента, формула будущего для Украины имеет пять составляющих.

Первой является мир. Владимир Зеленский пишет, что без мира не может быть никакого развития. Но он должен быть на наших условиях, с возвращением территорий и людей.

Справедливые суды, победу над коррупцией, равенство всех перед законом, защиту прав собственности президент называет второй составляющей.

Третьим фактором для будущего Украины являются инвестиции. Для этого, по словам президента, нужно устранить все условия, которые тормозят развитие бизнеса.

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Качественная медицинская, образовательная, цифровая, энергетическая, финансовая и коммунальная инфраструктура должна стать четвертым фактором.

Пятым фактором Владимир Зеленский называет народовластие. По его словам, это должен быть такой механизм, который разрешит обществу влиять на решения власти.

К слову, ранее Владимир Зеленский призвал Европу продолжить санкционное давление на Россию.

Источник: Новое время

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