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Факты / Украина / Политика

Зеленский согласовал с президентом Еврокомиссии транш €500 млн

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Зеленский согласовал с президентом Еврокомиссии транш €500 млн

В контексте достижения договоренностей с МВФ о новой программе расширенного финансирования, Зеленский и Урсула фон дер Ляйен согласовали шаги, необходимые для выделения в ближайшее время второго транша макрофинансовой помощи ЕС в объеме €500 млн.

Также глава государства сообщил руководительнице Европейской комиссии об итогах саммита в нормандской формате и подчеркнул важность выполнения Российской Федерацией достигнутых договоренностей.

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Урсула фон дер Ляен поддержала усилия украинской стороны по возобновлению переговоров в нормандской формате и достижению весомых результатов встречи.

Отдельное внимание собеседники уделили теме обеспечения бесперебойного транзита газа по газопроводам Украины и перспективам заключения нового соглашения с Россией.

Владимир Зеленский также предложил найти пути для скорейшего подписания соглашения между Украиной и ЕС об общем авиационном пространстве.

Напомним, Совет директоров Международного валютного фонда может утвердить новую программу для Украины в первом квартале 2020 года.

Источник: Офис Президента

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