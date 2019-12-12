Зеленский согласовал с президентом Еврокомиссии транш €500 млн

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

В контексте достижения договоренностей с МВФ о новой программе расширенного финансирования, Зеленский и Урсула фон дер Ляйен согласовали шаги, необходимые для выделения в ближайшее время второго транша макрофинансовой помощи ЕС в объеме €500 млн.

Также глава государства сообщил руководительнице Европейской комиссии об итогах саммита в нормандской формате и подчеркнул важность выполнения Российской Федерацией достигнутых договоренностей.

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Урсула фон дер Ляен поддержала усилия украинской стороны по возобновлению переговоров в нормандской формате и достижению весомых результатов встречи.

Отдельное внимание собеседники уделили теме обеспечения бесперебойного транзита газа по газопроводам Украины и перспективам заключения нового соглашения с Россией.

Владимир Зеленский также предложил найти пути для скорейшего подписания соглашения между Украиной и ЕС об общем авиационном пространстве.

Напомним, Совет директоров Международного валютного фонда может утвердить новую программу для Украины в первом квартале 2020 года.