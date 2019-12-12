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Факты / Украина / Политика

Зеленский объяснил, почему пожал руку Путину

Президент Украины Владимир Зеленский пожал руку президенту Российской Федерации Владимиру Путина во время переговоров в Париже.

Зеленский объяснил, почему пожал руку Путину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пожал руку президенту РФ Владимиру Путину во встречи нормандской четверки в Париже.

– Мы в течение восьми часов смотрели друг-другу в глаза с Владимиром Путиным. Я чувствовал поддержку со стороны Германии, госпожи Ангелы Меркель, и со стороны Франции – Маннуэль Макрона. Что касается президента РФ Владимира Путина, я понял много. Я точно понял, что у нас начался диалог, мы можем договариваться, – сказал он в эфире программы Право на власть

Зеленский добавил, что такой контакт был нужен для выполнения важнейших задач для Украины.

– Вопрос был – а ты будешь с ним здороваться? Ну а как по-другому? Я должен был сказать: Эй, возвращай моряков? Если мы должны договариваться, если нам вернут Донбасс. Я готов десять раз пожать руку, если вернут Крым, – сказал украинский лидер.

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