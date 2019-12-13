Судья, который избирал меру пресечения Кузьменко, взял самоотвод

Адвокат Юлии Кузьменко, которой должны были избирать меру пресечения по делу убийства Шеремета, заявил об отводе судьи.

Обновлено в 16.22. Судья Сергей Вовк, который должен был избрать меру пресечения Юлии Кузьменко, взял самоотвод.

Адвокат Владислав Добош сообщил, что на рассмотрение заявления у суда есть 36 часов.

– То, что я подал заявление об отводе судьи, еще не означает, что оно будет рассмотрено в понедельник или завтра. У них есть 36 часов с момента задержания, чтобы рассмотреть это ходатайство. Сейчас мы решаем процедурный вопрос. Это продлится час-полтора.

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Он также добавил, что выдвинул ходатайство с той целью, чтобы были привлечены свидетели.

– Это два очень важных свидетеля по этому делу. Это мужчина, который тогда был в законном браке с Юлией Кузьменко, и директор института, где она работает врачом.

Кроме того, Владислав Добош прокомментировал обыски у Юлии Кузьменко. Адвокат отметил, что изъяли личные вещи. Никакого оружия не было.

Напомним, Юлию Кузьменко подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году.