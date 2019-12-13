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Факты / Украина / Общество

Судья, который избирал меру пресечения Кузьменко, взял самоотвод

Адвокат Юлии Кузьменко, которой должны были избирать меру пресечения по делу убийства Шеремета, заявил об отводе судьи.

Судья, который избирал меру пресечения Кузьменко, взял самоотвод

Обновлено в 16.22. Судья Сергей Вовк, который должен был избрать меру пресечения Юлии Кузьменко, взял самоотвод.

Адвокат Владислав Добош сообщил, что на рассмотрение заявления у суда есть 36 часов.

– То, что я подал заявление об отводе судьи, еще не означает, что оно будет рассмотрено в понедельник или завтра. У них есть 36 часов с момента задержания, чтобы рассмотреть это ходатайство. Сейчас мы решаем процедурный вопрос. Это продлится час-полтора.

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Он также добавил, что выдвинул ходатайство с той целью, чтобы были привлечены свидетели.

– Это два очень важных свидетеля по этому делу. Это мужчина, который тогда был в законном браке с Юлией Кузьменко, и директор института, где она работает врачом.

Кроме того, Владислав Добош прокомментировал обыски у Юлии Кузьменко. Адвокат отметил, что изъяли личные вещи. Никакого оружия не было.

Напомним, Юлию Кузьменко подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году.

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