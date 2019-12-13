Аваков подал вариант совместных патрулей с жителями ОРДЛО

Глава МВД Арсен Аваков поделился вариантом обеспечения порядка во время выборов на пока еще оккупированном Россией Донбассе.

Министерство внутренних дел предлагает во время выборов на временно оккупированных территориях Донбасса совместное патрулирование с представителями местных громад.

При этом в патрулях должны быть представители ОБСЕ, заявил глава МВД Арсен Аваков в эфире программы Право на власть.

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– Мы заходим своими силами, например патруль из пяти человек: два человека – украинская Нацполиция, один представитель полицейской миссии ОБСЕ, и два представителя территориальных громад, где проходят выборы, – пояснил он.

Аваков подчеркнул, что власть исходит из того, что никаких выборов в ОРДЛО не будет без роспуска “народных милиций ЛДНР”.