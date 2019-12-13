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Факты / Украина

Аваков подал вариант совместных патрулей с жителями ОРДЛО

Глава МВД Арсен Аваков поделился вариантом обеспечения порядка во время выборов на пока еще оккупированном Россией Донбассе.

Аваков подал вариант совместных патрулей с жителями ОРДЛО

Министерство внутренних дел предлагает во время выборов на временно оккупированных территориях Донбасса совместное патрулирование с представителями местных громад.

При этом в патрулях должны быть представители ОБСЕ, заявил глава МВД Арсен Аваков в эфире программы Право на власть.

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– Мы заходим своими силами, например патруль из пяти человек: два человека – украинская Нацполиция, один представитель полицейской миссии ОБСЕ, и два представителя территориальных громад, где проходят выборы, – пояснил он.

Аваков подчеркнул, что власть исходит из того, что никаких выборов в ОРДЛО не будет без роспуска “народных милиций ЛДНР”.

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