Боюсь, чтобы не пострадали невиновные: мать Шеремета о подозреваемых в убийстве

Мать журналиста Павла Шеремета прокомментировала задержание подозреваемых в убийстве ее сына.

Мать журналиста Павла Шеремета Людмила сообщила, что узнала о брифинге по расследованию убийства ее сына случайно.

Она также выразила опасения, чтобы не пострадали невиновные люди.

– Я ничего не знаю. Думаю, это может подтвердить или опровергнуть только суд. Единственное, чего я очень боюсь, чтобы не пострадали невинные люди. Павла, его не вернешь. Конечно, хотелось бы правды. Но насколько к ней приблизились, очень сложно судить, – сказала она в интервью.

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Также Людмила Шеремет отметила, что накануне брифинга представители украинских силовых структур с ней не связывались.

– О брифинге я узнала совершенно случайно. А вообще года два не было никаких контактов – ни на меня не выходили, ни я никого не беспокоила, – добавила она.

Ранее суд по делу убийства Павла Шеремета отправил под домашний арест подозреваемую Яну Дугарь.