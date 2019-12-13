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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Договоренность о новой программе с Украиной является предварительной – МВФ

Договоренность Владимира Зеленского и директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой о новой кредитной программе для Украины является предварительной, говорят в Фонде.

Договоренность о новой программе с Украиной является предварительной – МВФ

Окончательное утверждение новой программы сотрудничества с Украиной еще не внесено на рассмотрение правления Фонда, заявил спикер МВФ Джерри Райс.

– Договоренность по программе МВФ для Украины является предварительной, – отметил он.

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По его словам, дата рассмотрения будет зависеть от того, выполнит ли Украина предварительные условия МВФ.

Напомним, 12 декабря глава НБУ Яков Смолий заявил, что ожидает решения МВФ о новой программе в первом квартале 2020 года.

Президент Владимир Зеленский по итогам переговоров с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой заявил, что Украина получила новую трехлетнюю программу кредитования на 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд) в рамках расширенного фонда МВФ.

Источник: Голос Америки

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