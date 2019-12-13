Характеристики положительные – командование ССО про Антоненко

Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко проходит службу по контракту в рядах Сил Специальных операций с 2017 года.

За время прохождения службы он характеризировался положительно, говорится в сообщении Командования ССО на странице в Facebook

– Антоненко Андрей Сергеевич проходит военную службу по контракту в рядах Сил специальных операций с июля 2017 года, в командовании ССО с июня 2019 года. За время прохождения службы характеризуется положительною Командование Сил специальных операций ВС Украины готово содействовать проведению объективного расследования и предоставлять следствию необходимую информацию с целью установления истины, – говорится в сообщении.

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Напомним, 12 декабря 2019 года был проведен брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования убийства Павла Шеремета.

Следствие подозревает в исполнении убийства 5 человек: Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко (псевдоним Лиса), Яну Дугар и супруги Инну (Пума) и Владислава (Буча) Грищенков.

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Источник: Командование ССО