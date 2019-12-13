Министр соцполитики и представительницы Google расскажут школьницам, как добиться успеха

Проект STEM is FEM организует ИТ-модуль для украинских школьниц, среди спикеров – министр социальной политики Юлия Соколовская, депутат Кира Рудик и представительницы Google.

14 декабря в Киеве стартует второй модуль проекта STEM is FEM для украинских школьниц. На этот раз проект посвящен теме IT. В роли спикеров организаторы анонсировали представительниц власти и крупных IT-компаний.

С мотивационными речами перед девушками-участницами проекта выступят министр социальной политики Украины Юлия Соколовская и народный депутат Украины, а в прошлом главный операционный директор Ring Ukraine Кира Рудик.

– IT-сфера давно стала креативной индустрией, в которой одинаково могут быть успешными и мужчины, и женщины. Поэтому если ты действительно талантливый и вкладываешь в свой проект максимальное количество сил и энергии, то ты достигнешь успеха, независимо от того, мужчина ты или женщина, – уверена Кира Рудик.

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С аспектами профессиональной деятельности индустрии информационных технологий девушек познакомят представительницы компаний Google, Global Logic и Beetroot.

– Рад, что нашу инициативу STEM-обучения поддерживают ведущие специалисты IT-индустрии. В течение двух дней у участниц модуля будет возможность прослушать мотивационные лекции и пообщаться с теми женщинами, которые уже добились значительных результатов в отрасли информационных технологий. Такие примеры из жизни – хороший ориентир для выбора будущей профессии. Надеюсь, те старшеклассницы, которые приедут в Киев для участия в STEM is FEM, в дальнейшем поступят на технические специальности в вузы, – рассказывает один из инициаторов проекта STEM is FEM, руководитель IT-компании Gamingtec Сапар Карягдыев.

Также девушек ожидают экскурсии в IT-компании и конкурс, главным призом которого станет участие в Webit Festival Europe, что состоится в Валенсии в следующем году.

К слову, в IT-школе UNIT Factory Kharkiv прошел месячный марафон по основам программирования, в котором приняли участие 60 студентов второго курса НТУ ХПИ.