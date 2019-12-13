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Факты / Украина / Общество

Нафтогаз продолжит переговоры с Гарпромом по транзиту – Витренко

Украина продолжит работать с Россией над вариантами транзита российского газа.

газ

Нафтогаз и Газпром завершили встречу в Вене, но пока не договорились о контракте по транзиту газа.

По словам исполнительного директора Нафтогаза Украины Юрия Витренко, пока рано говорить о согласованном варианте контракта. Но Украина занимает очень конструктивную позицию.

Читайте: Украина готова к газовой войне с РФ в переговорах по транзиту – Гончарук

Напомним, 13 декабря в Вене проходили переговоры между Нафтогазом, Оператором газотранспортной системы Украины и российским Газпромом по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины.

Украину в переговорах представляли исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко и директор Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.

К слову, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что контракт на транзит газа будет подписан до конца года.

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