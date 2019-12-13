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Факты / Украина / Общество

Не убивала и не знала кто это: Кузьменко отрицает причастность к убийству Шеремета

Подозреваемая по делу убийства журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко отрицает свою причастность к делу.

Не убивала и не знала кто это: Кузьменко отрицает причастность к убийству Шеремета

В суде Юлия Кузьменко заявила, что не убивала Павла Шеремета и даже не знала, кто это.

– Шеремет. Я впервые о Шеремете услышала в день, по-моему, его убийства. Я сидела на работе, открыла Facebook, прочитала, что убили Шеремета. Я тогда еще полезла читать, кто это. Я не знаю, как закончится моя жизнь, но вчера закончили мою карьеру. У меня тысячи пациентов. Что должны думать родители детей, которых я оперировала, что хирург был убийца? Кому они отдавали своих детей? – сказала в суде Юлия Кузьменко.

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Юлия Кузьменко также раскритиковала экспертизы, по которым следователи установили ее якобы причастности к этому делу. Она возмущена тем, что описание ее и убийцы составили и сопоставили с нечеткими записями видеокамер.

Она добавила, что взрывчатка МОН-50, которую несла убийца Шеремета, весит около 5 кг. Поэтому, по мнению Юлии Кузьменко, неправильно было сравнивать ходу убийцы с кадрами, где Кузьменко не несла тяжелые сумки.

Также Юлия Кузьменко уверяет, что в день убийства была на работе. Хотя в тот день она выложила фото, написав в комментариях, что находится в отпуске.

Напомним, Юлию Кузьменко подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году.

Фото: Юлия Кузьменко

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