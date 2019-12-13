Ноздрачева отстранили от исполнения обязанностей из-за заявления о дружбе с РФ

олковника Вооруженных сил Украины Алексея Ноздрачева отстранили от исполнения служебных обязанностей на время расследования в отношении его заявлений о возможном объединении ВСУ с боевиками ОРДЛО и армией РФ.

На время проведения расследования относительно высказываний полковника ВСУ Алексея Ноздрачева о возможном объединении ВСУ с боевиками ОРДЛО и армией РФ был отстранен от выполнения служебных обязанностей.

Начальник Генерального штаба поручил Военной службе правопорядка провести служебное расследование относительно высказываний политического характера сказанных начальником Управления гражданско-военного сотрудничества полковником Алексеем Ноздрачевим.

Как сообщалось, Ноздрачев заявил, что украинская армия готова к интеграции и сотрудничеству с боевиками на Донбассе и Вооруженными силами Российской Федерации. По его словам, если будет принято политическое решение и имплементировано, “они реинтегруються очень быстро”.

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По его мнению, военные традиции помогут объясниться украинцам и россиянам, несмотря на национальные различия и нанесенные обиды.

На его слова отреагировала пресс-служба генерального штаба Вооруженных сил Украины. Там отметили, что оценочные суждения Ноздрачева является его частной политической позицией и не отражают взглядов армейского командования.