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Факты / Украина

Полковник ВСУ предложил дружить с РФ армиями – реакция Генштаба

Полковник ВСУ Алексей Ноздрачев предложил, чтобы Украина  дружила с Россией армиями.

Полковник ВСУ предложил дружить с РФ армиями – реакция Генштаба

В Генеральном штабе ВСУ отреагировали на заявления полковника Алексея Ноздрачева, что Украина должна с РФ дружить армиями.

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– Начальник Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ полковник Алексей Ноздрачев не имел полномочий обнародовать любые заявления, выходящие за пределы его служебных полномочий и компетенцию возглавляемого им подразделения, – заявили в Генштабе.

Главнокомандующий ВСУ назначил служебное расследование, о результатах которого сообщат дополнительно.

Позже Ноздрачев извинился за свои высказывания касательно быстрой реинтеграции украинских военных с военными российскими и пророссийскими боевиками.

Ранее Факты ICTV писали, что президент Владимир Зеленский выступил с предложением о необходимости создания в Украине Военной полиции.

Фото: УНИАН

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