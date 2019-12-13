Рада снизила штрафы для работодателей за зарплаты в конвертах

Верховная Рада поддержала внесение правок в Кодекс законов о труде, предусматривающих значительное сокращение штрафов для работодателей за зарплаты в конвертах.

Парламент голосами 267 нардепов уменьшил необоснованные штрафные санкции для малого и среднего бизнеса за нарушение норм трудового законодательства ( №1233).

В частности, в документе закреплен новый механизм применения штрафных санкций к работодателю: если он нарушил законодательство впервые, к нему применяется письменное предупреждение.

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В случае повторного нарушения применяется штраф (максимальный размер – в восьмикратном размере к минимальной зарплате вместо нынешних 100 минимальных зарплат).

Напомним, Верховная Рада 3 октября приняла за основу законопроект №1233 о снижении штрафов для работодателей за нарушения трудового законодательства.