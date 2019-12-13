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Факты / Украина / Политика

Швейцария еще на год заморозила активы Януковича

Федеральный совет Швейцарии еще на год продлил превентивное замораживание счетов бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Швейцария еще на год заморозила активы Януковича

Посольство Швейцарии в Украине сообщило, что Федеральный совет Швейцарии продлил на один год превентивное замораживание активов Виктора Януковича и его окружения (около 70 млн швейцарских франков).

– Целью этого решения является поддержка судебной сотрудничества между Швейцарией и Украиной, – сказано в сообщении.

В 2014 году Швейцария заморозила активы Януковича на сумму в размере CHF 70 млн и ежегодно продлевают срок блокировки активов.

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Напомним, государственная исполнительная служба Минюста взыскала в пользу Украины более $3 млн по делу о спецконфискации средств Януковича.

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