Швейцария еще на год заморозила активы Януковича

Федеральный совет Швейцарии еще на год продлил превентивное замораживание счетов бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Посольство Швейцарии в Украине сообщило, что Федеральный совет Швейцарии продлил на один год превентивное замораживание активов Виктора Януковича и его окружения (около 70 млн швейцарских франков).

– Целью этого решения является поддержка судебной сотрудничества между Швейцарией и Украиной, – сказано в сообщении.

В 2014 году Швейцария заморозила активы Януковича на сумму в размере CHF 70 млн и ежегодно продлевают срок блокировки активов.

Читайте: Действующие остаются: какие санкции с Януковича снял суд ЕС

Сьогодні Федеральна рада Швейцарії продовжила на один рік превентивне заморожування активів екс-президента України Віктора Януковича та його оточення (бл. CHF 70 млн). Метою цього рішення є підтримка судової співпраці між Швейцарією та Україною — Swiss Embassy Kyiv (@SwissUA) 13 de desembre de 2019

Напомним, государственная исполнительная служба Минюста взыскала в пользу Украины более $3 млн по делу о спецконфискации средств Януковича.