Судья Печерского районного суда Киева Сергей Вовк взял самоотвод на заседании по избранию меры пресечения ветерану АТО Андрей Антоненко в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

По версии следствия, музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко был организатором преступления, непосредственным исполнителем – волонтер и детский медик Юлия Кузьменко.

Ранее Волк зачитал решение Печерского суда об избрании для другой подозреваемой по делу убийства Шеремета медсестры Яны Дугар меры пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2020 года.

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Напомним, Печерский райсуд избирает меру пресечения Андрею Антоненко, Юлие Кузьменко и Яне Дугарь, подозреваемым в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.