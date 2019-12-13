Цена на газ для промпотребителей в 2020 уменьшится на 6%

Нафтогаз с 1 января 2020 года снизит минимальные цены на газ для промышленных потребителей на 6% – до 5,5 тыс. грн за 1 тыс. куб. м.

После снижения цены на газ для промышленных потребителей его цена составит 5,5 тыс. грн за 1 тыс. куб. м.

Максимальные цены для промпотребителей с 1 января снизят на 6% – до 6 072 грн за 1 тыс. куб. м газа без учета НДС и транспортных расходов.

В Нафтогазе отметили, что ценовые предложения распределили в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

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Кроме того, минимальные цены для промышленных потребителей в январе будут соответствовать оптовой цене на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей.

Им Нафтогаз поставляет газ в рамках особых обязательств.

Ранее Факты ICTV писали о том, что цену газа для населения снизили на 13%.

Источник: Нафтогаз