PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Цена на газ для промпотребителей в 2020 уменьшится на 6%

Нафтогаз с 1 января 2020 года снизит минимальные цены на газ для промышленных потребителей на 6% – до 5,5 тыс. грн за 1 тыс. куб. м.

Цена на газ для промпотребителей в 2020 уменьшится на 6%

После снижения цены на газ для промышленных потребителей его цена составит 5,5 тыс. грн за 1 тыс. куб. м.

Максимальные цены для промпотребителей с 1 января снизят на 6% – до 6 072 грн за 1 тыс. куб. м газа без учета НДС и транспортных расходов.

В Нафтогазе отметили, что ценовые предложения распределили в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Читайте: Нафтогаз назвал гарантированную цену газа для населения на начало 2020

Кроме того, минимальные цены для промышленных потребителей в январе будут соответствовать оптовой цене на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей.

Им Нафтогаз поставляет газ в рамках особых обязательств.

Ранее Факты ICTV писали о том, что цену газа для населения снизили на 13%.

Источник: Нафтогаз 

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

газ
Нафтогаз продолжит переговоры с Гарпромом по транзиту – Витренко
Газ
Украина и РФ продолжат газовые переговоры 13 декабря – СМИ
СРП быть: Кабмин опротестовал решение суда по Зиньковской нефтегазовой площади
СРП быть: Кабмин опротестовал решение суда по Зиньковской нефтегазовой площади
Газ
Завышали цифры в платежках: 16 облгазов оштрафовали на 278 млн грн
Цену газа для населения снизили на 13%
Цену газа для населения снизили на 13%
Украина и РФ проведут переговоры по газу в ближайшие дни – Миллер
Украина и РФ проведут переговоры по газу в ближайшие дни – Миллер
газ
Нафтогаз назвал гарантированную цену газа для населения на начало 2020
Украина готова к газовой войне с РФ в переговорах по транзиту – Гончарук
Украина готова к газовой войне с РФ в переговорах по транзиту – Гончарук
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка