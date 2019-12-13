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Факты / Украина / Общество

В ГСЧС пытались уничтожить документы о проверке колледжа на Троицкой

Служба безопасности Украины проводит обыски в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Одесской области из-за пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Работники ГЧСЧ пытались уничтожить документы о проверке колледжа.

В ГСЧС пытались уничтожить документы о проверке колледжа на Троицкой

Сотрудники спецслужбы проверяют должностных лиц ГЧСЧ относительно ненадлежащего выполнения ими служебных обязанностей и использования служебного положения вопреки интересам службы, что привело к гибели 16 человек.

– Отдельные руководители ГУ ГСЧС пытались скрыть и уничтожить документацию по проведенной проверке противопожарного состояния и предоставлению разрешения на эксплуатацию помещений учебного заведения, – заявили в СБУ.

Сейчас продолжаются следственные действия в административных зданиях Одесского городского управления и Главного управления ГЧСЧ в Одесской области.

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Силовики изымают материалы, подтверждающие причастность должностных лиц к противоправным действиям.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 367 УК (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

Напомним, 4 декабря в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе вспыхнул пожар.

Жертвами пожара стали 16 человек. Из них двое скончались в больнице, еще четырнадцать были найдены на месте трагедии.

Источник: СБУ

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