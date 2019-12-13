Убийство Шеремета: подозреваемым Антоненко, Кузьменко и Дугарь избирают меру пресечения (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Печерский райсуд избирает меру пресечения Андрею Антоненко, Юлие Кузьменко и Яне Дугарь, подозреваемым в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Сегодня, 13 декабря, Печерский райсуд Киева избирает меру пресечения пятерым подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
По версии следствия, музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко был организатором преступления, непосредственным исполнителем – волонтер и детский медик Юлия Кузьменко.
Полиция также считает, что военная медсестра Яна Дугарь вела разведку места совершения преступления.
Кроме того, подозреваемыми по делу являются супруги Владислав и Инна Грищенко.
В ходе заседания сторона обвинения запросила для Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Защита выступает с протестом.
Народный депутат от Европейской солидарности, участница АТО, медик-доброволец Яна Зинкевич заявила о намерениях взять Дугарь на поруки.
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Как сообщалось, в исполнении убийства Павла Шеремета подозревают пятерых человек. Фигурантов дела задержали.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ