Печерский райсуд избирает меру пресечения Андрею Антоненко, Юлие Кузьменко и Яне Дугарь, подозреваемым в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Сегодня, 13 декабря, Печерский райсуд Киева избирает меру пресечения пятерым подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

По версии следствия, музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко был организатором преступления, непосредственным исполнителем – волонтер и детский медик Юлия Кузьменко.

Полиция также считает, что военная медсестра Яна Дугарь вела разведку места совершения преступления.

Кроме того, подозреваемыми по делу являются супруги Владислав и Инна Грищенко.

В ходе заседания сторона обвинения запросила для Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Защита выступает с протестом.

Народный депутат от Европейской солидарности, участница АТО, медик-доброволец Яна Зинкевич заявила о намерениях взять Дугарь на поруки.











Убийство Шеремета: подозреваемым Антоненко, Кузьменко и Дугарь избирают меру пресечения (ТРАНСЛЯЦИЯ) / 3 фотографии

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Как сообщалось, в исполнении убийства Павла Шеремета подозревают пятерых человек. Фигурантов дела задержали.

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ