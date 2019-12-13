PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

В МВД объяснили, почему ветеранам АТО Пуме и Буче не объявили о подозрении

Ветеранам АТО Инне и Владиславу Грищенко не объявили официальных подозрений по делу об убийстве журналиста Павел Шеремета, потому что они фигурируют, как лица, что могут обладать определенной информацией.

В МВД объяснили, почему ветеранам АТО Пуме и Буче не объявили о подозрении

Официальный представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко объяснил, что супругам Грищенко объявили подозрения в другом деле – в подготовке покушения на бизнесмена Ивана Вакуленко на Ивано-Франковщине.

– Мы и начали с того, что на подозрение по делу Шеремета вышли из-за внимания о покушении на бизнесмена в городе Косов, в частности, в таком элементе, как очень похожее взрывное устройство, – уточнил Шевченко.

Читайте: Биография Пумы Инны Грищенко: что известно об исполнительнице убийства Шеремета

Он добавил, что ветераны могут владеть информацией по делу Шеремета.

– Им пока не предъявлено подозрений непосредственно в причастности к делу Шеремета, но их контакты, связи, разговоры и другие факты в совокупности нам говорят, что это те лица, которые очень интересуют следствие, в частности в деле Шеремета, – отметил спикер .

Он добавил, что подозрение Пуме и Буче могут голосить позже.

Напомним, данные следствия позволяют объективно подозревать в исполнении убийства Павла Шеремета пять человекАндрея Антоненко, Юлию Кузьменко (псевдоним Лиса), Яну Дугарь и супругов Инну (Пуму) и Владислава (Бучу) Грищенко.

Источник: Громадське

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Боюсь, чтобы не пострадали невиновные: мать Шеремета о подозреваемых в убийстве
Боюсь, чтобы не пострадали невиновные: мать Шеремета о подозреваемых в убийстве
Не убивала и не знала кто это: Кузьменко отрицает причастность к убийству Шеремета
Не убивала и не знала кто это: Кузьменко отрицает причастность к убийству Шеремета
Убийство Шеремета: реакция юристов на доказательства по делу
Убийство Шеремета: реакция юристов на доказательства по делу
Судья взял самоотвод при избрании меры пресечения Антоненко
Судья взял самоотвод при избрании меры пресечения Антоненко
Убийство Шеремета: подозреваемым Антоненко, Кузьменко и Дугарь избирают меру пресечения (ТРАНСЛЯЦИЯ)
Убийство Шеремета: подозреваемым Антоненко, Кузьменко и Дугарь избирают меру пресечения (ТРАНСЛЯЦИЯ)
Судья, который избирал меру пресечения Кузьменко, взял самоотвод
Судья, который избирал меру пресечения Кузьменко, взял самоотвод
Яну Дугарь отправили под домашний арест
Яну Дугарь отправили под домашний арест
Суд избирает меру пресечения подозреваемым по делу Шеремета
Суд избирает меру пресечения подозреваемым по делу Шеремета
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка