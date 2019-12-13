В МВД объяснили, почему ветеранам АТО Пуме и Буче не объявили о подозрении

Ветеранам АТО Инне и Владиславу Грищенко не объявили официальных подозрений по делу об убийстве журналиста Павел Шеремета, потому что они фигурируют, как лица, что могут обладать определенной информацией.

Официальный представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко объяснил, что супругам Грищенко объявили подозрения в другом деле – в подготовке покушения на бизнесмена Ивана Вакуленко на Ивано-Франковщине.

– Мы и начали с того, что на подозрение по делу Шеремета вышли из-за внимания о покушении на бизнесмена в городе Косов, в частности, в таком элементе, как очень похожее взрывное устройство, – уточнил Шевченко.

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Он добавил, что ветераны могут владеть информацией по делу Шеремета.

– Им пока не предъявлено подозрений непосредственно в причастности к делу Шеремета, но их контакты, связи, разговоры и другие факты в совокупности нам говорят, что это те лица, которые очень интересуют следствие, в частности в деле Шеремета, – отметил спикер .

Он добавил, что подозрение Пуме и Буче могут голосить позже.

Напомним, данные следствия позволяют объективно подозревать в исполнении убийства Павла Шеремета пять человек: Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко (псевдоним Лиса), Яну Дугарь и супругов Инну (Пуму) и Владислава (Бучу) Грищенко.