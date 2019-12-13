Убийства и псевдотеракты – в каких делах фигурировали ветераны АТО

12 ноября в деле об убийстве Павла Шеремета назвали подозреваемых, часть которых оказались ветеранами войны на Донбассе.

В последние годы в Украине происходит много резонансных убийств и происшествий, которые получают большую огласку из-за того, что в них фигурируют участники войны на Донбассе.

Конечно, поиск виновных в совершении преступлений – это правильно, но большое количество ветеранов в них не делают лица Украине на международной арене и дают новые “козыри” Кремлю.

Совсем недавно Надежда Савченко, которая оказалась в плену России и пережила его, была настоящим героем Украины. Однако в марте 2018 года она стала подозреваемой в подготовке теракта.

С 23 марта 2018 года по 16 апреля 2019 года она находилась под стражей. Однако на последнем заседании суд не принял решение касательно продления ее ареста и Савченко отпустили.

Хотя в деле якобы есть доказательства, которые свидетельствуют о вине Савченко, суд до сих пор не вынес решение.

Определять виновных и выносить приговор – дело суда, однако Факты ICTV собрали пять резонансных дел, в которых фигурировали ветераны войны на Донбассе.

Убийство Шеремета

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в Киеве. Вскоре после взрыва автомобиля выяснили, что причиной трагедии стало самодельное взрывное устройство, которым можно было управлять дистанционно.

Правоохранители начали расследование, но в 2017 году важную информацию о нем перестали распространять. 12 декабря 2019 года полиция задержала подозреваемых в преступлении.

Среди них оказались лица, принимавшие участие в войне на Донбассе: Андрей Антоненко и Яна Дугарь.

Кроме того, фигурантами по делу об убийстве Шеремета является Владислав и Инна Грищенко, которые также принимали участие в антитеррористической операции на востоке Украины. Однако подозрения им пока не предъявлены.

Антоненко известен как музыкант и боец ​​Сил спецопераций. Именно он написал песню Тихо пришел, тихо ушел, которая стала неофициальным гимном ССО.

Следователи считают, что Антоненко, вместе с волонтером Юлией Кузьменко, закладывал взрывчатку под авто Шеремета.

Яна Дугарь участвовала в АТО как медсестра парашютно-десантного батальона 25-й бригады. Ее подозревают в сборе информации перед убийством журналиста.

Однако в сети опубликовали справки, свидетельствующие о том, что Дугарь была в зоне АТО в то время, как произошла трагедия.

13 ноября суд избирает меры пресечения подозреваемым. Дугарь уже отправили под домашний арест.

Следствие считает, что организатором убийства является Антоненко. Целью была дестабилизация внутренней социально-политической ситуации в Украине.

Сейчас идет расследование и обвинению еще нужно доказать вину подозреваемых.

“Теракт” на мосту Киева

18 сентября 2019 года Киев всколыхнуло известие о минировании моста метро. Прямо посреди моста остановился автомобиль Opel, из которого вышел вооруженный мужчина, который требовал отказаться от “капитуляции на Донбассе” и осуществлял предупредительные выстрелы в воздух.

Вскоре выяснилось, что этим человеком был 42-летний ветеран АТО, снайпер Сил спецопераций Алексей Белько.

Он был уволен из ВСУ из-за того, что самовольно покинул воинскую часть для решения собственных бытовых проблем. Незадолго до попытки “теракта” он сдал 1 кг взрывчатки и 88 патронов.

Через несколько часов переговоров правоохранители задержали Белько. Взрывчатки на мосту не нашли.

Впоследствии выяснилось, что Белько находился под воздействием наркотических веществ. Ознакомившись с его историей, министр внутренних дел Арсен Аваков даже согласился взять его на поруки и просил у суда минимальное наказание.

– Мы поможем ему пройти курс реабилитации от наркотиков и найти себя заново. Ходатайство будет подано от меня лично – министра внутренних дел, командира спецподразделения КОРД и парней, которые проводили вчерашнее задержание. Мы так решили, – написал тогда Аваков.

Бельку сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия) и по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство с применением огнестрельного оружия).

Во время заседания суда ветерану АТО избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток, а 14 ноября продлили ее до 12 января 2020 года.

Сейчас рассмотрение дела касательно “минирования” моста метро продолжается.

Нападение на Гандзюк

На активистку Екатерину Гандзюк напали 31 июля 2018 года. Ее облили кислотой возле подъезда дома.

В результате нападения Гандзюк была доставлена ​​в больницу с 40% ожогов тела. Она перенесла 11 операций, но не выдержала нагрузки и умерла 4 ноября 2018 года.

Задержание подозреваемых в нападении начались до смерти Гандзюк – в августе 2018 года. Все они были ветеранами АТО:

Сергей Торбин;

Виктор Горбунов;

Никита Грабчук;

Вячеслав Вишневский;

Владимир Васянович.

После смерти активистки им объявили подозрение в умышленном убийстве, но впоследствии его изменили на нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

Следствие установило, что Торбин получил заказ и склонил своих товарищей к совершению преступления. Он рассказывал, что Гандзюк якобы плохо относится к бойцам АТО, за что ее хотели проучить.

В июне 2019 года суд вынес приговор ветеранам АТО. Они признали свою вину и заключили сделку со следствием.

Торбин получил шесть с половиной лет лишения свободы, Грабчук, как нападающий, был осужден на шесть лет. Васянович и Вишневский получили приговор в виде четырех лет лишения свободы, а Горбунов – три года.

Сейчас в данном деле продолжаются судебные заседания по другим фигурантам.

Покушение на Соболева

1 декабря 2019 года в центре Киева совершено покушение на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева. При попытке убийства погиб трехлетний сын Соболева.

Правоохранители довольно быстро нашли подозреваемых в покушении. Ими оказались ветераны войны на Донбассе Евгений Семенов и Андрей Лаврега. Последний служил снайпером и хорошо знал, как выполнять свою работу.

Выстрел в Соболева был осуществлен из карабина калибром 7,62 миллиметра из комнаты хостела, которую подозреваемые сняли накануне.

Известно, что Лаврега ушел на фронт в 17 лет и воевал до июня 2019 года.

– Лаврега – если это тот, о ком я думаю, – один из самых смелых бойцов был. Воевал в течение трех лет. Это просто страшно долгий срок. Он был снайпером. Очень смелый и добрый парень, – рассказал о нем комбат Украинской добровольческой армии (УДА) Андрей Гергерт.

Также он получил орден За мужество.

Уроженец Котовска Одесской области Семенов учился в Одесском мореходном училище. В 2017 году в возрасте 17 лет он стал добровольцем.

Военную службу он проходил до 2019 года в Мариуполе.

Обоим молодым ветеранам объявили подозрение в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном по заказу по предварительному сговору группой лиц.

4 декабря подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Сейчас по делу продолжается досудебное расследование.

Убийство Вороненкова

Экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова убили в Киеве 23 марта 2017 года возле отеля Премьер-палац.

Нападающий несколько раз выстрелил в Вороненкова и его охранника, но последнему удалось открыть ответный огонь. В результате подозреваемый был ранен.

Позже выяснилось, что им является Павел Паршов. У него нашли паспорт гражданина Украины и удостоверение участника боевых действий, выданное Нацгвардией. То есть он участвовал в войне на Донбассе.

С 2011 года его разыскивали по подозрению в фиктивном предпринимательстве и легализации доходов, которые он получил незаконным путем.

Однако в 2015 году ему удалось попасть в Национальную гвардию, где он служил до августа 2016 года.

Считалось, что Паршов был завербован российскими спецслужбами, однако через несколько дней эту информацию опровергли.

Предполагаемый убийца Вороненкова умер в больнице.

Предварительно считалось, что убийство Вороненкова заказал экс-супруг его жены Оксаны Маркаровой Владимир Тюрин.

Однако в апреле 2019 Маркарова опровергла эту версию, а затем заявила, что организатором убийства является экс-сотрудник СК РФ Денис Панаитов.