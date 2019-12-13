Западная Европа призывает к компромиссу с инвесторами по зеленым тарифам – СМИ

Посольства западноевропейских стран направили письмо в адрес Алексея Оржеля и Андрея Геруса, в котором говорится о необходимости принятия компромиссного законопроекта по зеленым тарифам.

Посольства Дании, Норвегии и Швеции отмечают необходимость достижения на законодательном уровне компромисса в вопросе зеленых тарифов ради сохранения инвестиционной привлекательности Украины и продолжения развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Соответствующее письмо направлено в адрес министра энергетики и окружающей среды Алексея Оржеля и председателя Комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрея Геруса.

Письмо подписали: посол Дании в Украине Рубен Мадсен, посол Норвегии в Украине Уле Терье Хорпестад, посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг.

– Мы решительно призываем правительство Украины и Верховную Раду как можно быстрее найти по результатам консультаций с инвесторами в ВИЭ и другими заинтересованными лицами подходящее и сбалансированное решение, основанное на предложенных проектах и компромиссах, которое восстановит доверие инвесторов, – говорится в письме.

Послы скандинавских стран напомнили о крупных инвестициях в украинскую отрасль ВИЭ, однако отметили, что дальнейшее ее развитие сдерживается инициативами относительно ретроспективного пересмотра зеленого тарифа.

– Благодаря ощутимым усилиям правительство Украины получило более $8 млрд иностранных инвестиций в отрасль возобновляемой энергетики. Однако от начала запуска нового энергорынка в июне нам стало известно о серьезных беспокойствах со стороны скандинавских и других международных инвесторов в возобновляемую энергетику в Украине (ВИЭ). Они озабочены ситуацией относительно возможного допущения Гарантированным покупателем (ГП) просрочки платежей, обратимых изменений законодательной базы, регулирующей ВИЭ, ограничений компенсации расходов производителей из ВИЭ. Такая неопределенность негативно влияет на доверие инвесторов и банков к отрасли возобновляемой энергетики Украины, – говорится в письме.

Послы Дании, Норвегии и Швеции настаивают на важности дальнейшего развития отрасли ВИЭ в Украине и считают необходимым принятие компромиссного законопроекта, который учтет интересы государства и инвесторов.

Читайте: Законопроект 2543 реализует инициативу президента в зеленой энергетике – эксперты

– Как мы понимаем, сейчас в Верховной Раде Украины продолжается законодательный процесс по поиску компромисса. Проекты по использованию возобновляемых источников энергии важны для экономического развития Украины, а также для сокращения выбросов CO2. Отсутствие соглашения между украинскими властями и инвесторами в области возобновляемой энергетики может навредить не только привлеченным инвесторам, но и репутации и способности Украины привлекать иностранные инвестиции, – говорится в письме.

6 декабря в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №2543 о добровольной реструктуризации зеленых тарифов. Автор законопроекта народный депутат Людмила Буймистер (фракция Слуга народа) утверждает, что принятие законопроекта позволит продолжить развитие индустрии ВИЭ.

К слову, в Европейской бизнес ассоциации заявили о необходимости принятия законопроекта №2543 об улучшении инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики.