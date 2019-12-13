Законопроект 2543 позволит привлечь в отрасль €4 млрд инвестиций – ЕБА

Принятие законопроекта О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики №2543 позволит сохранить инвестиционную привлекательность отрасли ВИЭ и привлечь €4 млрд инвестиций.

В Европейской бизнес ассоциации отмечают, что законопроект №2543 является компромиссным вариантом для решения ключевых проблем сектора возобновляемой энергетики. В частности, он предусматривает снижение зеленого” тарифа, что позволит улучшить финансовое состояние ГП Гарантированный покупатель.

Об этом говорится в обращении ЕБА к главам комитетов ВР по вопросам экономического развития и по вопросам энергетики и ЖКХ.

Проект закона является компромиссным вариантом относительно урегулирования трех ключевых вопросов сектора возобновляемой энергетики, а именно: снижение размера зеленого тарифа для отдельных производителей электроэнергии из возобновляемых источников энергии, что улучшит финансовое состояние ГП Гарантированный покупатель и обеспечит более качественное выполнение функций гарантированного покупателя электрической энергии. Ведь в настоящее время прогнозный дефицит ГП Гарантированный покупатель на оплату электроэнергии производителям ВИЭ, по данным Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, на следующий год может составить 14 млрд грн, – говорится в обращении.

В ЕБА также отмечают, что принятие законопроекта будет способствовать сохранению инвестиционной привлекательности отрасли альтернативной энергетики, ведь в документе фиксируется стабилизационное предостережение от изменения условий регулирования рынка ВИЭ в будущем. В ассоциации отмечают, что этот законопроект поддерживают ключевые участники рынка.

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По экспертной оценке игроков рынка, принятие проекта закона позволит привлечь около €4 млрд в новые генерирующие мощности ВИЭ Украины, – отмечают в ЕБА.

И призывают депутатов поддержать законопроект, чтобы обеспечить переход на сбалансированные правила рынка возобновляемой энергетики Украины.

Напомним, 6 декабря 2019 в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики (№2543), который предусматривает возможность добровольной реструктуризации зеленого тарифа.

По словам одного из соавторов законопроекта, народного депутата Людмилы Буймистер, он является компромиссным, а условия реструктуризации зеленого тарифа согласованы с ключевыми игроками рынка ВИЭ.

К слову, ранее мы писали, что проблему зеленого тарифа нужно решить через компромисс.

Источник: РБК-Украина