Зеленский предлагает внести изменения в Конституцию по децентрализации

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект О внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти.

Владимир Зеленский в пятницу, 13 декабря, внес в Верховную Раду законопроект №2598 О внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти.

Документ, предложенный главой государства, был зарегистрирован в Верховной Раде 13 декабря. Сейчас текст законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации еще не опубликован.

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко ранее сообщал, что конституционную реформу в рамках децентрализации пообещал еще предыдущий состав украинского правительства в рамках выполнения минских соглашений.

Ранее Факты ICTV писалим, что Киев должен договариваться с Россией об изменении Минских договоренностей.