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Факты / Украина / Общество

Боевики не пускают миссию ОБСЕ на территорию ОРДЛО и участки разведения сил

Вооруженные формирования в отдельных районах Донецкой и Луганской областей ежедневно отказывают СММ ОБСЕ в доступе к временно неподконтрольным правительству Украины территориям, в том числе и к участкам разведения сил и средств.

Боевики не пускают миссию ОБСЕ на территорию ОРДЛО и участки разведения сил

Несмотря на то, что мандат СММ ОБСЕ предусматривает свободный и безопасный доступ представителей по всей территории Украины, боевики отказывают им.

По данным отчета, представители вооруженных формирований Российской Федерации дважды задерживали патрули миссии.

На блокпосту недалеко от участка разведения в районе Петровского они разрешили патрулю миссии проехать только после 20 минут ожидания.

На блокпосту возле Верхнешироковского – только после примерно часа ожидания.

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Напомним, согласно тексту коммюнике, который был подписан по результатам нормандского саммита, миссия ОБСЕ должна осуществлять мониторинг за соблюдением режима тишины круглосуточно.

Источник: ООС

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