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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Комитет Геруса не поддержал законопроект по зеленым тарифам, устраивающий большинство участников рынка

Сегодня на заседании комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг депутаты из фракции Слуга народа отказались поддержать законопроект №2543 О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики.

Комитет Геруса не поддержал законопроект по зеленым тарифам, устраивающий большинство участников рынка

Законопроект поддержали только 8 из 17 присутствующих на заседании, представляющих оппозиционные фракции.

Проект закона №2543 является компромиссным вариантом относительно урегулирования ключевых вопросов сектора возобновляемой энергетики, прежде всего снижения размера зеленого тарифа для отдельных производителей электроэнергии из возобновляемых источников энергии, что улучшит финансовое состояние ГП Гарантированный покупатель и обеспечит более качественное выполнение функций гарантированного покупателя электрической энергии.

По словам одного из соавторов законопроекта №2543, депутата Леси Василенко, он позволит развивать зеленую энергетику, защитит инвесторов и будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Украины.

Поддержать данный законопроект призвали ряд отраслевых ассоциаций и свыше 70 крупнейших участников рынка альтернативной энергетики.

Читайте: Компромиссный проект 2543 о зеленом тарифе нужно принять до конца года – депутат

В обнародованном вчера письме на имя министра энергетики Алексея Оржеля и главы профильного парламентского комитета Андрея Геруса, посольства Дании, Норвегии и Швеции призвали к необходимости достижения на законодательном уровне компромисса в вопросе зеленых тарифов ради сохранения инвестпривлекательности Украины и продолжения развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Напомним, ранее мы писали, что законопроект 2543 позволит привлечь в отрасль €4 млрд инвестиций – ЕБА.

Источник: РБК-Украина

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