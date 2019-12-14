14 декабря в Украине День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Факты ICTV предлагают вам проверить: насколько хорошо вы знаете, что произошло 26 апреля 1986 года и какие последствия это имело для Украины и, в целом, для мирового сообщества.

14 декабря в Украине проходит день памяти участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Дата отмечается ежегодно в день окончания строительства саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком.

День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС отмечают ежегодно с 2006 года.

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По этому случаю Факты ICTV подготовили тест, который покажет, что вы знаете о самой крупной техногенной катастрофе в истории человечества.

В ноябре 2016 года четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции закрыли новым саркофагом. Защитная арка стала самой большой движущиейся конструкцией в мире, которую построило человечество.

Подробнее о хронологии и секретных фактах трагедии читайте в спецпроекте Фактов ICTV, который мы готовили к 30-летию аварии.