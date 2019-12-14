Сейчас есть два варианта – Сенцов о деле об убийстве Шеремета

Украинский режиссер Олег Сенцов считает, что подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета могли дискредитировать.

Украинский режиссер Олег Сенцов поделился своим мнением касательно новых подробностей по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Он считает, что сейчас есть только два варианта.

По его словам, первым вариантом является то, что подозреваемые действительно совершили преступление. Вторым – попытка дискредитировать ветеранов АТО и волонтеров.

Он считает, что последний вариант является настоящей “зрадой”.

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Сенцов добавил, что ему неизвестна правда об убийстве Шеремета, но он хочет узнать ее вместе со всеми украинцами.

– Надежда на справедливый суд и новые, однозначные доказательства, и на гражданское общество, которое не допустит несправедливости, – подытожил режиссер.

К слову, фигуранту дела об убийстве Павла Шеремета Андрею Антоненко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.