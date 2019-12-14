PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Сейчас есть два варианта – Сенцов о деле об убийстве Шеремета

Украинский режиссер Олег Сенцов считает, что подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета могли дискредитировать.

Олег Сенцов

Украинский режиссер Олег Сенцов поделился своим мнением касательно новых подробностей по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Он считает, что сейчас есть только два варианта.

По его словам, первым вариантом является то, что подозреваемые действительно совершили преступление. Вторым – попытка дискредитировать ветеранов АТО и волонтеров.

Он считает, что последний вариант является настоящей “зрадой”.

Читайте: Не должно быть сомнений в доказательствах – Коляда о деле Шеремета

Сенцов добавил, что ему неизвестна правда об убийстве Шеремета, но он хочет узнать ее вместе со всеми украинцами.

– Надежда на справедливый суд и новые, однозначные доказательства, и на гражданское общество, которое не допустит несправедливости, – подытожил режиссер.

К слову, фигуранту дела об убийстве Павла Шеремета Андрею Антоненко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Не должно быть сомнений в доказательствах – Коляда о деле Шеремета
Не должно быть сомнений в доказательствах – Коляда о деле Шеремета
Арсен Аваков
Во время обыска по делу об убийстве Шеремета нашли мину – Аваков
Суд арестовал на два месяца Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве Шеремета
Суд арестовал на два месяца Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве Шеремета
Дело Шеремета засекретили из-за утечки информации
Дело Шеремета засекретили из-за утечки информации
Суд
Суд на два месяца арестовал Юлию Кузьменко, подозреваемую по делу Шеремета
В МВД объяснили, почему ветеранам АТО Пуме и Буче не объявили о подозрении
В МВД объяснили, почему ветеранам АТО Пуме и Буче не объявили о подозрении
Боюсь, чтобы не пострадали невиновные: мать Шеремета о подозреваемых в убийстве
Боюсь, чтобы не пострадали невиновные: мать Шеремета о подозреваемых в убийстве
Не убивала и не знала кто это: Кузьменко отрицает причастность к убийству Шеремета
Не убивала и не знала кто это: Кузьменко отрицает причастность к убийству Шеремета
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка