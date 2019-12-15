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Факты / Украина

Погода в Украине на 15 декабря (КАРТА)

15 декабря в большинстве областей Украины ожидается дождливая погода.

Погода в Украине на 15 декабря (КАРТА)

В воскресенье, 15 декабря, в Украине будет относительно тепло. Но во многих областях страны пройдут дожди.

Сухая погода ожидается только на западе Украины.

Ветер юго-западный 5-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться в пределах 2-5° тепла, а днем ​​потеплеет до 5-8° с отметкой плюс. На юге страны следует ожидать до 12°.

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В Киеве ночью и днем пройдет ​​дождь.

Температура воздуха ночью 2-4° выше нуля, днем ​​столбики термометров покажут 5-7° тепла.

Погода в Україні

Факты ICTV также писали о том, какой будет погода в День Святого Николая, 19 декабря 2019 года.

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