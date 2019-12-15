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Факты / Украина

Татуировки и борода: Антоненко заявил, что не похож на человека с камер наблюдения

Андрей Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, указал на ряд физиологических особенностей и заявил, что не похож на человека с видео правоохранителей.

антоненко

Подозреваемый в убийстве Павла Шеремета Андрей Антоненко заявил, что человек с камер видеонаблюдения не похож на него.

По словам Антоненко, у него на руках есть татуировки и сломаны уши из-за занятий борьбой.

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– Я с 2013 года ношу бороду цельную, она или длиннее, или она короче, но она сплошная. Человек с видео носит бородку формы эспаньолка, с выбритыми полностью щеками. У меня есть несколько особенностей, которые меня отличают от многих людей. У меня плечи немного покатые, немножко удлиненная шея, что совсем не сходится с человеком, который показан там. Плюс еще один момент – уши. Мои уши сломаны, я занимаюсь борьбой, там человек с целенькими ушками. И еще один момент, характерная черта – мои руки, они покрыты татуировками. Если посмотреть на человека на видео, то там совершенно этого нет…, – сказал он.


Напомним, 14 декабря Печерский районный суд Киева избрал Антоненко в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года. Его подозревают в причастности к убийству Шеремета, которое произошло в 2016 году.

Полиция считает Антоненко организатором.

Источник: Громадське

Фото: УНИАН

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