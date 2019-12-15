Татуировки и борода: Антоненко заявил, что не похож на человека с камер наблюдения

Андрей Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, указал на ряд физиологических особенностей и заявил, что не похож на человека с видео правоохранителей.

Подозреваемый в убийстве Павла Шеремета Андрей Антоненко заявил, что человек с камер видеонаблюдения не похож на него.

По словам Антоненко, у него на руках есть татуировки и сломаны уши из-за занятий борьбой.

Читайте: Что известно об Андрее Riffmaster Антоненко

– Я с 2013 года ношу бороду цельную, она или длиннее, или она короче, но она сплошная. Человек с видео носит бородку формы эспаньолка, с выбритыми полностью щеками. У меня есть несколько особенностей, которые меня отличают от многих людей. У меня плечи немного покатые, немножко удлиненная шея, что совсем не сходится с человеком, который показан там. Плюс еще один момент – уши. Мои уши сломаны, я занимаюсь борьбой, там человек с целенькими ушками. И еще один момент, характерная черта – мои руки, они покрыты татуировками. Если посмотреть на человека на видео, то там совершенно этого нет…, – сказал он.

«Я народився у єврейському районі, навчався в єврейській школі, я наполовину єврей — ви своїм упередженим висновком нанесли образу мені особисто та моїй сім’ї», — військовий Андрій Артеменко про підозру в організації вбивства Павла Шеремета буцімто через праворадикальні погляди pic.twitter.com/MwNqrYG3Eu — hromadske (@HromadskeUA) December 14, 2019



Напомним, 14 декабря Печерский районный суд Киева избрал Антоненко в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года. Его подозревают в причастности к убийству Шеремета, которое произошло в 2016 году.

Полиция считает Антоненко организатором.