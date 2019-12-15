Украинские пластуны начали эстафету распространения Вифлеемского огня по всей Украине.
Вифлеемский огонь мира прибыл в Михайловский Златоверхий монастырь 15 декабря.
Огонь, который является символом любви и добра передали общине Киева, а уже совсем скоро он запылает в государственных учреждениях, больницах, детских домах по всей Украине, сообщает Пласт – украинский скаутинг.
Вифлеемский огонь мира уже в Украине, следующая остановка – зона ООС / 2 фотографии
В частности, группа пластунов доставит Вифлеемский огонь мира и рождественские подарки бойцам Операции объединенных сил на Донбассе.
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Вифлеемский огонь мира – международная ежегодная скаутская акция к празднованию Рождества Христова, которая заключается в распространении символического огня.
Ранее Факты ICTV рассказывали, куда пойти с ребенком на католическое Рождество 2019.
Фото: Пласт – украинский скаутинг
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