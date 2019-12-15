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Факты / Украина

Вифлеемский огонь мира уже в Украине, следующая остановка – зона ООС

Украинские пластуны начали эстафету распространения Вифлеемского огня по всей Украине.

Вифлеемский огонь мира уже в Украине, следующая остановка – зона ООС

Вифлеемский огонь мира прибыл в Михайловский Златоверхий монастырь 15 декабря.

Огонь, который является символом любви и добра передали общине Киева, а уже совсем скоро он запылает в государственных учреждениях, больницах, детских домах по всей Украине, сообщает Пласт – украинский скаутинг.

Вифлеемский огонь мира уже в Украине, следующая остановка – зона ООС / 2 фотографии

В частности, группа пластунов доставит Вифлеемский огонь мира и рождественские подарки бойцам Операции объединенных сил на Донбассе.

Читайте: Как празднуют католическое Рождество 2019 – традиции праздника

Вифлеемский огонь мира – международная ежегодная скаутская акция к празднованию Рождества Христова, которая заключается в распространении символического огня.

Ранее Факты ICTV рассказывали, куда пойти с ребенком на католическое Рождество 2019.

Фото: Пласт – украинский скаутинг

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