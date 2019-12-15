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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Законопроект №2543 обеспечит развитие украинской энергетики в долгосрочной перспективе – депутат

Народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб заявила, что законопроект №2543 позволит развить украинскую энергетику в долгосрочной перспективе.

Вікторія Гриб

Принятие законопроекта о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики (№2543) обеспечит развитие альтернативной энергетики в Украине.

Об этом заявила народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Виктория Гриб.

Депутат отметила, что законопроект 2543 является компромиссным вариантом, которого удалось достичь между государством и инвесторами, развивающими альтернативную энергетику в Украине.

– Есть международные обязательства Украины, согласно которым до 2020 года у нас должно быть 11% возобновляемой энергетики. Мы с вами немного не успеваем, а надо выполнять свои обязательства.

Вот надо сегодня и посмотреть, каким образом это делать. Этот законопроект – действительно компромиссный вариант между рынком и государством, – сказала Гриб.

Депутат обратила внимание на опыт европейских стран, которые активно развивают отрасль возобновляемой энергетики и доказывают, что за ней будущее, в частности и потому, что она является дешевой в долгосрочном периоде.

– Наши европейские коллеги и партнеры показывают, что зеленая энергетика – самая дешевая в долгосрочном периоде. И это уже факт, который нельзя оспаривать, как цифры.

А мы сегодня пытаемся занимать такую политику “страуса”, когда мы ничего не видим, а только хотим смотреть на сегодня и завтра, а не на долгосрочную перспективу, – отметила Гриб.

Она подчеркнула, что рынок ожидает принятия законопроекта 2543 и призвала депутатов поддержать его, иначе, по ее мнению, инвесторы уйдут из Украины.

– Я вас очень прошу поддержать этот законопроект, потому что рынок его ждет. Если мы этого не сделаем, то они перестанут инвестировать в Украину, – сказала Гриб.

Читайте: Компромиссный проект 2543 о зеленом тарифе нужно принять до конца года – депутат

6 декабря 2019 в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики (№2543), который предусматривает возможность добровольной реструктуризации зеленого тарифа.

По словам одного из соавторов законопроекта, народного депутата Леси Василенко, проект позволит государству соблюдать обязательства перед инвесторами, а также уменьшить нагрузку из-за выплат по зеленому тарифу на рынке энергетики. На заседании Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ 13 декабря этот законопроект не поддержали депутаты.

Ранее Европейская бизнес ассоциация в обращении к главам комитетов ВР по вопросам экономического развития и по вопросам энергетики и ЖКХ призвала поддержать законопроект №2543, отмечая, что его принятие позволит сохранить инвестиционную привлекательность отрасли возобновляемой энергетики и привлечь в ее развитие €4 млрд инвестиций.

К слову, посольства западноевропейских стран направили письмо в адрес Алексея Оржеля и Андрея Геруса, в котором говорится о необходимости принятия компромиссного законопроекта по зеленым тарифам.

Фото: Виктория Гриб

Источник: Обозреватель

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