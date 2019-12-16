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Факты / Украина

15 лет в прокуратуре – что известно об Александре Новикове

16 декабря Александра Новикова назначили на должность руководителя НАПК. Факты ICTV собрали самую важную информацию о новом главе агентства.

Прокуратура

Александр Новиков закончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по правоведению.

В органах прокуратуры Новиков начал работать в 2004 году. До 2007 года он занимал должность следователя-помощника прокурора города Сумы.

В 2007 году его назначили прокурором отдела защиты имущественных, других личных прав и свобод граждан и интересов государства прокуратуры Сумской области.

С 2012 до 2014 года Новиков работал на должности прокурора отдела защиты финансово-экономических интересов государства.

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В 2014 году он переехал в Киев, где продолжил работу в отделе Генеральной прокуратуры.

Новиков не принадлежит ни к одной политической партии. Он также участвовал в конкурсе на должность председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и успешно прошел тестирование в 2019 году.

В его биографии не нашли ни одного правонарушения.

Новиков указал в декларации за 2018 год доход в размере 562,4 тыс. грн. На его счету находится около 110 тыс. грн.

К слову, генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что в НАПК нужны кардинальные изменения, поскольку оно не может эффективно работать.

Фото: Dreamstime

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