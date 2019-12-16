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Факты / Украина

Американский ракетный эсминец Ross зашел в Черное море

Ракетный эсминец ВМС США Ross DDG 71 15 декабря вошел в воды Черного моря.

Американський ракетний есмінець Ross

Эсминец Ross в 2016 году вместе с американским десантным кораблем LSD41 класса Whidbey Island принимал участие в международных учениях Sea Breeze и несколько дней провел в Одессе.

Он патрулирует акваторию Черного моря с 2014 года.

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Эсминец Ross DDG 71 относится к кораблям типа Arleigh Burke. Построен на верфи Ingalls Shipbuilding и спущен на воду в марте 1996 года.

Судно длиной 154 и шириной 20 метров названо в честь капитана Дональда К. Росса, награжденного за героизм во время атаки японцев на базу Перл-Харбор.

Корабль вооружен артиллерийскими и ракетными установками, экипаж составляют 337 моряков.

Напомним, в октябре в Одессу заходил американский ракетный эсминец Porter в рамках патрулирования в Черном море.

Фото: Думская

Источник: Думская

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