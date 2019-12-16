Почему Дубилет отказался от своего кабинета и попросил охрану

Дмитрий Дубилет с первых дней в должности министра объявил войну бумажному документообмену в правительстве и стране.

Серый пиджак, белые кеды и цветные носки. Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет никак не вписывается в образ классического чиновника.

Как в работе, так и вокруг себя – он не терпит ничего лишнего. В кабинете не за что зацепиться глазом. Даже шкаф – пустой. Еще с первых дней в должности министра объявил войну бумажному документообмену в правительстве и стране.

С электронными документами качество работы каждого сотрудника как на ладони. К тому же их практически невозможно подделать – уверяет министр. За пол года он планирует полностью выжечь бумагу из министерства, а за год – из всех органов государственной власти. Отдельно это касается бумажных больничных, которые, не секрет, часто подделывают.

Как, например, трудовые книжки – советский архаизм, которого нет больше нигде в мире. Оказывается, государство и так знает обо всем трудовом стаже каждого украинца с 2000 года – он содержится в электронных реестрах.

Оптимизация – это слово чаще всего звучит в реформах министра Дубилета. От уменьшения бюрократии к организации рабочего пространства.

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В районных госадминистрациях за три месяца совокупно сократили более 18 тыс. госслужащих. Еще около 1800 человек освободили в государственной службе статистики. Это тот случай, когда за сухим словом оптимизация оказались судьбы людей. Господин Дубилет оправдывает это решение избыточным количеством госслужащих, которое не может себе позволить бедная страна.

Сколько еще людей попадут под сокращение – вопрос открытый, так же как и то, сколько в Украине безработных. Ведь об этом должен сказать перепись населения, который не проводили аж 18 лет. В бюджет 2020 года на перепись заложили почти 3,5 млрд грн. – чтобы купить 100 тыс. планшетов и научить 100 тыс. человек проводить опрос. Министр Дубилет с суммой не согласился, как и с самим методом.

Зато в Кабмине предложили электронный перепись.

Выглядеть это будет так: данные о численности населения и место проживания берут у мобильных операторов – без имен и фамилий. Затем уточняют, сколько сим-карт приходится на одного украинца. Данные о детях и пенсионерах – возьмут из госреестра. Все это интегрируется в математическую модель. Первые результаты планируют озвучить в этом году.

Гораздо прибыльный ответ должна дать детенизация рынка алкоголя. По подсчетам министра не менее 50% спиртных напитков в Украине продается нелегально. Неслучайно, заказы на печать акцизной марки уменьшились за последние годы вдвое. А пить меньше не стали.

Министр убежден: эти реформы вместе с демонополизацией производства спирта в Украине придадут бюджету 5-10 млрд грн. ежегодно. Но сопротивление невероятное. Дубилету даже пришлось обратиться в Управление госохраны с просьбой выделить ему охрану.

За кадром остается еще много новаций: например, украинцы вскоре не будут обивать пороги госучреждений. Им будут отвечать в мессенджерах: чиновники не будут требовать бумажных квитанций об оплате, достаточно будет показать код уплаты в смартфоне. И это лишь небольшая часть проектов, которые планирует реализовать министр. И еще успевает читать книги, правда в основном те, которые помогают в работе.

Министр, который поменял успешный бизнес и офис в Лондоне на правительственный кабинет, признается: большинство реформ ему подсказывает банальный здравый смысл. А для этого в Кабмине работы еще непочатый край.

Факты ICTV ранее писали о том, что Дубилет планирует объединить 50 правительственных call-центров в один.