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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Газовая война. Перекроет ли Путин поставку голубого топлива через Украину

Украина и Россия так и не смогли решить топливный узел Нафтогаза и Газпрома. Уговорить Украину на покупку российского газа на прямую не удалось даже на самом высоком уровне.

Газовая война. Перекроет ли Путин поставку голубого топлива через Украину

Впервые за время существования нормандского формата экономика стала одной из главных тем. В том числе и встречи тет-а-тет президентов Зеленского и Путина.

До дедлайна газового контракта между Украиной и Россией осталось две недели. Перед встречей в Париже для обеих стран была непростая ситуация. Москва не успевает завершить строительство Северного потока, а потому не может обойтись без украинской газотранспортной системы.

Читайте: Нафтогаз продолжит переговоры с Гарпромом по транзиту – Витренко

Для Киева же потеря транзита российского газа может стать ударом по экономике. После встречи с Путиным президент Зеленский заявил, что лед в переговорах начала таять.

Переговоры между Нафтогазом и Газпромом о продлении транзита российского газа по территории Украины продолжаются не один год. Эксперты уже даже начали просчитывать критические варианты.

Позиция России – это продолжение транзита в год с минимальными объемами прокачки газа. Тогда как Украина настаивает на новом 10-летнем контракте.

В Кремле еще и хотят, чтобы Киев отказался от судебных претензий, которые достигают $22 млрд. Стокгольмский арбитраж уже вынес решение о $3 млрд, но платить эти деньги Газпром отказывается.

Также россияне хотят, чтобы мы снова стали покупать у них топливо напрямую, а не в Европе. Даже обещают 25% скидку, но это может быть ловушкой.

Стартовые позиции у Киева пока самые крепкие за всю историю отношений Нафтогаза и Газпрома. Мы не покупаем топливо в России уже четыре года и сократили объемы импорта. Имеем рекордные запасы в хранилищах, а Газпром должен деньги Нафтогазу.

Газпрому же не позавидуешь, цены на газ в Европе упали, а предложений на рынке много. Польша уже официально сообщила, что за два года спрыгнет с российской иглы. В российских медиа началась даже критика в адрес главы Газпрома Миллера.

В первую очередь, критикуют за морские газопроводы – Турецкий и Северный поток, на которые потрачены огромные деньги.

Северный поток 2 был фактически единственным козырем Кремля против Украины. Его уже почти достроили, но на этой неделе Конгресс США одобрил санкции против компаний, участвующих в прокладке газопровода.

По подсчетам украинского Минэнерго, санкции затормозят строительство Северного потока минимум на 4 месяца. Под санкции могут попасть около 400 немецких компаний. В берлинской прессе уже пишут, что им следует позаботиться о своем бизнесе.

Впрочем Газпром делает вид, будто ничего не произошло, и идти на уступки не торопится. Поэтому сценарий прекращения транзита с 1 января может быть вполне вероятным.

Прежде всего потому, что искусственный кризис может повысить цены на газ. Они в последнее время для российского бюджета упали катастрофически. Но европейцев больше смущает, придет ли российский газ до них вообще. Или повторится сценарий 2009 года, когда Газпром перекрыл вентиль на границе с Украиной.

Борьба между Нафтогазом и Газпромом пока продолжается. Похоже, что Газпром все же готовит Европе новый топливный кризис под рождественскую елку.

Напомним, цена на газ для промпотребителей в 2020 уменьшится на 6%.

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