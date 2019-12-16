Газовая война. Перекроет ли Путин поставку голубого топлива через Украину

Украина и Россия так и не смогли решить топливный узел Нафтогаза и Газпрома. Уговорить Украину на покупку российского газа на прямую не удалось даже на самом высоком уровне.

Впервые за время существования нормандского формата экономика стала одной из главных тем. В том числе и встречи тет-а-тет президентов Зеленского и Путина.

До дедлайна газового контракта между Украиной и Россией осталось две недели. Перед встречей в Париже для обеих стран была непростая ситуация. Москва не успевает завершить строительство Северного потока, а потому не может обойтись без украинской газотранспортной системы.

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Для Киева же потеря транзита российского газа может стать ударом по экономике. После встречи с Путиным президент Зеленский заявил, что лед в переговорах начала таять.

Переговоры между Нафтогазом и Газпромом о продлении транзита российского газа по территории Украины продолжаются не один год. Эксперты уже даже начали просчитывать критические варианты.

Позиция России – это продолжение транзита в год с минимальными объемами прокачки газа. Тогда как Украина настаивает на новом 10-летнем контракте.

В Кремле еще и хотят, чтобы Киев отказался от судебных претензий, которые достигают $22 млрд. Стокгольмский арбитраж уже вынес решение о $3 млрд, но платить эти деньги Газпром отказывается.

Также россияне хотят, чтобы мы снова стали покупать у них топливо напрямую, а не в Европе. Даже обещают 25% скидку, но это может быть ловушкой.

Стартовые позиции у Киева пока самые крепкие за всю историю отношений Нафтогаза и Газпрома. Мы не покупаем топливо в России уже четыре года и сократили объемы импорта. Имеем рекордные запасы в хранилищах, а Газпром должен деньги Нафтогазу.

Газпрому же не позавидуешь, цены на газ в Европе упали, а предложений на рынке много. Польша уже официально сообщила, что за два года спрыгнет с российской иглы. В российских медиа началась даже критика в адрес главы Газпрома Миллера.

В первую очередь, критикуют за морские газопроводы – Турецкий и Северный поток, на которые потрачены огромные деньги.

Северный поток 2 был фактически единственным козырем Кремля против Украины. Его уже почти достроили, но на этой неделе Конгресс США одобрил санкции против компаний, участвующих в прокладке газопровода.

По подсчетам украинского Минэнерго, санкции затормозят строительство Северного потока минимум на 4 месяца. Под санкции могут попасть около 400 немецких компаний. В берлинской прессе уже пишут, что им следует позаботиться о своем бизнесе.

Впрочем Газпром делает вид, будто ничего не произошло, и идти на уступки не торопится. Поэтому сценарий прекращения транзита с 1 января может быть вполне вероятным.

Прежде всего потому, что искусственный кризис может повысить цены на газ. Они в последнее время для российского бюджета упали катастрофически. Но европейцев больше смущает, придет ли российский газ до них вообще. Или повторится сценарий 2009 года, когда Газпром перекрыл вентиль на границе с Украиной.

Борьба между Нафтогазом и Газпромом пока продолжается. Похоже, что Газпром все же готовит Европе новый топливный кризис под рождественскую елку.

Напомним, цена на газ для промпотребителей в 2020 уменьшится на 6%.