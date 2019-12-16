График работы сервисных центров МВД на Новый год 2020 и Рождество

График работы сервисных центров МВД на новогодние праздники 2020 смотрите в материале Фактов ICTV.

МВД определил график работы своих сервисных центров на период зимних праздников.

21 декабря центры будут работать с 9.00 до 18.00. 22 декабря – выходной.

25 декабря, католическое рождество – сервисы не работают.

23 и 26 декабря сервисные центры МВД будут работать в обычном режиме.

27 декабря работа начинается в 9.00, а заканчивается в 16.45.

28 декабря центры будут работать на час меньше – с 9.00 до 17.00.

С 29 декабря до 1 января сервисные центры МВД не работают.

Также выходные дни приходятся на 4-7 января.

Читайте: Как работают банки на Новый год 2020

2 января – работа в обычном режиме.

3 января – сервисы будут работать с 9.00 до 16.45.

8-9 января – работа в обычном режиме.

10 января – сервисные центры будут работать с 9.00 до 16.45.

11 января – работа будет осуществляться до 17.00.

С 12 января сервисные центры МВД будут работать в обычном режиме.

Ранее мы рассказывали, сколько дней будут отдыхать украинцы на Новый год 2020 и Рождество.

Фото: Главный сервисный центр МВД