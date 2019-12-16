График работы сервисных центров МВД на Новый год 2020 и Рождество

График работы сервисных центров МВД на новогодние праздники 2020 смотрите в материале Фактов ICTV.
МВД определил график работы своих сервисных центров на период зимних праздников.
21 декабря центры будут работать с 9.00 до 18.00. 22 декабря – выходной.
25 декабря, католическое рождество – сервисы не работают.
23 и 26 декабря сервисные центры МВД будут работать в обычном режиме.
27 декабря работа начинается в 9.00, а заканчивается в 16.45.
28 декабря центры будут работать на час меньше – с 9.00 до 17.00.
С 29 декабря до 1 января сервисные центры МВД не работают.
Также выходные дни приходятся на 4-7 января.
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2 января – работа в обычном режиме.
3 января – сервисы будут работать с 9.00 до 16.45.
8-9 января – работа в обычном режиме.
10 января – сервисные центры будут работать с 9.00 до 16.45.
11 января – работа будет осуществляться до 17.00.
С 12 января сервисные центры МВД будут работать в обычном режиме.
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