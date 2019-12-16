Нападение на нардепа Ананченко было инсценировкой – СБУ

Служба безопасности Украины предупредила совершение насильственных действий в отношении народного депутата Украины IX созыва Михаила Ананченко.

В СБУ сообщили, что нападение в Сумах на народного депутата от Слуги народа Михаила Ананченко является инсценировкой.

Сотрудники правоохранительных органов предварительно получили информацию о подготовке к совершению действий насильственного характера в отношении народного избранника. Это было связано с его государственной и общественной деятельностью.

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Чтобы получить максимально объективную и полную доказательную базу в отношении всех участников указанного покушения, прежде всего в отношении организатора, нужно было разместить в социальной сети сообщение народного депутата о нападении на него двух молодых людей в балаклавах.

Обнародование этой информации позволило задокументировать действия организатора и исполнителей.

Сейчас следователи СБУ начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 27 – организация совершения преступления, ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 346 УК Украины – законченное покушение на насилие в отношении народного депутата Украины.

Решается вопрос о сообщении о подозрении организатору преступления.

Напомним, ранее Михаил Ананченко сообщил в Facebook, что на него напали двое мужчин в балаклавах.

Фото: Михаил Ананченко