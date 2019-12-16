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Факты / Украина

Обыски у Мухарского не связаны с расследованием убийства Шеремета – полиция

Следственные действия в квартире музыканта и актера Антина Мухарского не связаны с расследованием убийства Павла Шеремета.

Обыски у Мухарского не связаны с расследованием убийства Шеремета – полиция

Национальна полиция Украины сообщила, что следственные действия в квартире музыканта и актера Антина Мухарского не связаны с расследованием убийства Павла Шеремета.

– Обыск в помещении, которое актер сдавал в аренду, состоялся в рамках расследования уголовного производства по факту сбыта наркотических средств и психотропных веществ через интернет, – сказано в сообщении.

Установлено, что группа лиц организовала интернет-магазины в одном из популярных месседжеров, с помощью которого осуществляла сбыт наркотиков путем “закладок”. Полицейские выяснили, что к администрированию этих групп причастны лица, проживающие в Киеве.

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– На основании постановления следственного судьи Кропивницкого правоохранители провели обыск квартиры, расположенной на Подоле, которую снимали фигуранты дела (владельцем квартиры является Антин Мухарский), – сообщили в полиции.

В результате обысков из квартиры изъяли компьютерную технику, симкарты, банковские карты и телефоны, которые могли использоваться в преступной деятельности. Назначены экспертизы.

Напомним, в квартире Антина Мухарского в Киеве, которую он сдает, силовики пять часов проводили обыск.

Источник: Нацполиция

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