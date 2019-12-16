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Факты / Украина / Общество

Официальный телевизионный оператор Ланет.TV: как смотреть ТВ после кодирования

Со второй половины января 2020 года ТВ-каналы закодируют на спутнике. Многие украинцы уже ищут новые параметры спутникового ТВ.

Ланет.TV

Новости спутниковых телеканалов в Украине уже давно оповестили зрителей о том, что кодирование на спутнике неизбежно. Чтобы и дальше смотреть в прямом эфире каналы Украины, пользователям необходим официальный телевизионный оператор.

Так называют провайдеров спутникового телевидения в Украине, которые заключили договоры с правообладателями. Пользуясь их услугами, можно беспрепятственно смотреть ТВ онлайн.

Ланет.TV – все украинские каналы онлайн

Кодирование частот спутниковых телеканалов в 2019 году уже постепенно осуществляется. Об этом свидетельствуют систематические блэкауты, прерывающие эфир на 1-2 минуты. Если нет сигнала на спутнике, что делать, чтобы, к примеру, смотреть Новый канал?

Оптимальным решением станет интернет-телевидение, предоставляемое сервисом Ланет.TV, что отличается от аналогов целым рядом преимуществ:

  • Он предлагает своим клиентам ТВ-каналы с качественным интересным контентом.
  • Интернет-ТВ способно значительно смягчить переход на платное ТВ, позволит безболезненно для семейного бюджета продолжать смотреть ICTV и другие спутниковые каналы.
  • Трансляция будет безупречной, и ничто не помешает вам смотреть СТБ в томительном ожидании развязки занимательных историй.
  • Сервис обеспечивает круглосуточное вещание и телепрограмму на неделю вперед.
  • В отличии от спутникового ТВ, онлайн-телевидение дополнено функцией паузы и перемотки. Ничто не помешает вам увидеть ключевые сцены фильмов или лучшие шутки юмористических программ. Можно смотреть Новый канал, перематывая рекламу и экономя свое время.

Благодаря официальному телевизионному оператору новые частоты украинских каналов не станут для вас серьезной проблемой. Вы быстро привыкнете к онлайн-ТВ. Смотреть в прямом эфире IPTV украинские каналы можно будет с любого гаджета, включая смартфон.

Читайте: Борьба с пиратством и качественный контент: почему каналы кодируют спутниковый сигнал

Каналы спутникового ТВ будут доступны в любой момент, что позволит юзерам в удобное время получать важную для себя информацию или наслаждаться развлекательным контентом.

Отдельными бонусами стоит считать оптимизированный сервис, возможность оплаты с помощью GPay, отличная четкость изображения даже на больших экранах, удобный интерфейс и широкий выбор ТВ-пакетов на любой вкус.

OTT-платформа Ланет.TV поможет продолжать смотреть онлайн ICTV, СТБ, Новый канал, Интер, 1+1, М1, М2, Энтер-фильм, 2+2, НЛО TV и прочие, наслаждаясь качественным телевизионным контентом где угодно и когда угодно.

К слову, ранее мы писали обо всем, что нужно знать о нелегальных способах просмотра и мошеннических схемах после кодирования спутникового телевидения.

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