Погода в Украине в понедельник, 16 декабря, будет теплой и сухой, ожидается рост температуры воздуха до +13°.

Согласно прогнозу, сегодня в Украине без осадков, лишь ночью в восточных областях возможен небольшой дождь.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/сек, в Карпатах местами порывы 15-20 м/сек.

Температура ночью ожидается от -1° до +4°, днем потеплеет до +5°…+10°, а в южной части и на Прикарпатье до +13°.

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В понедельник в Киеве переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит +1°…+3° тепла, днем +7°…+9°.

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