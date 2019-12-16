Кто такой Михаил Ананченко от Слуги народа и почему его избили в Сумах читайте в биографии депутата на сайте Факты ICTV.

Михаил Ананченко 25-летний волонтер, общественный активист и помощник мэра, который в 2019 году занял депутатское кресло в парламенте.

После окончания школы №23 в городе Сумы, Михаил Ананченко поступил в местный государственный педагогический университет имени Макаренко, где изучал иностранные языки. В этом же университете получает второе образование по специальности Административный менеджмент.

Еще студентом он устроился в один из ночных клубов города Сумы. Сначала работал арт-директором, затем стал пиар-менеджером.

Занимал должность заместителя директора компании Виза-тур.

Михаил Ананченко работал помощником-консультантом депутата Сумского областного совета от ВО Батькивщина Игоря Ганненко. В 2018 году стал помощником сумского мэра.

Читайте: В Киеве депутату в лицо распылили слезоточивый газ

Депутату в Сумах принадлежит треть квартиры в шестьдесят два квадратных метра. Отец политика в поселке Хотинь Сумской области владеет двумя земельными участками общей площадью в 3,5 тыс. м².

Ценного движимого имущества, в том числе автомобилей, у семейства нет.

За 2018 год доход Михаила Ананченко составил 125 тыс. грн.

Напомним, в ночь на 16 декабря народного депутата от Слуги народа Михаила Ананченко избили возле его дома.

Сам нардеп связывает нападение с политической деятельностью и голосованием на следующей пленарной неделе.