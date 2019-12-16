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Факты / Украина

Буду дальше делать реформы: Милованов о своей отставке

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов опроверг информацию о своей отставке.

Тимофій Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что любит свою работу и будет и дальше делать реформы в Украине.

– Тут говорят, что я написал заявление об отставке. Это вранье. Мне работа нравится. Я буду и дальше делать реформы. Про зарплаты. Зарплаты должны быть у всех высокие, по всей стране. И пенсии тоже. Я сделаю все для того, чтобы это произошло, – сказал он.

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Ранее исключенная из фракции Слуга народа депутат Анна Скороход сообщила, что Милованов подал прошение об отставке из-за недостаточного материального обеспечения.

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