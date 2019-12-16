Децентрализацией называется процесс, когда местным общинам предоставляют больше самостоятельности, увеличивая количество их полномочий.

В Украине под понятие децентрализация подпадает ряд изменений в законодательство, который передает часть полномочий государственных органов местному самоуправлению.

Также органы местного самоуправления получат собственный бюджет. То есть, децентрализация позволит решать больше вопросов на местном уровне, а не обращаться к центральной власти.

Главной целью децентрализации можно назвать возможность местного самоуправления формировать собственные потребности в финансировании и самостоятельно их удовлетворять.

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Для этого в Украине необходимо изменить систему административно-территориального устройства, в результате которой, предварительно, будут созданы 120-150 округов и 1,5 тыс.-1,8 тыс. общин.

Также должны ввести систему так называемых префектов. Они станут представителями центральной власти, которые смогут останавливать незаконные действия местного самоуправления.

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас ведется работа над проектами законов, которые позволят завершить реформу децентрализации в Украине.