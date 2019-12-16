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Факты / Украина / Политика

Сначала безопасность: Вакарчук анонсировал план деоккупации Крыма и Донбасса

Святослав Вакарчук заявляет о необходимости разработки внутри страны общего плана деоккупации Крыма и Донбасса.

Сначала безопасность: Вакарчук анонсировал план деоккупации Крыма и Донбасса

Народный депутат Украины и лидер партии Голос Святослав Вакарчук заявляет о необходимости разработки плана деоккупации Крыма и Донбасса и отмечает, что в его команде уже над этим работают.

– У меня вопрос к президенту. В воскресенье в зоне проведеня ООС погиб украинский воин, 21-летний нацгвардиец, сержант Сергей Михальчук.

Почему мы продолжаем обсуждать “политическое урегулировании”? О каком “урегулирования” мы можем говорить, если на Востоке продолжают стрелять? – сказал Вакарчук.

Он подчеркнул, что только полное прекращение огня может открыть возможность для начала последующих договоренностей.

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– Вспомните “красные линии”, за которые вышли люди на улице. Сначала безопасность, потом – что-либо другое, – сказано в сообщении.

Вакарчук отметил, что внутри страны нужно начать разработку общего плана деоккупации Крыма и Донбасса, который будет включать и блок безопасности, и политический, и экономический, и социальный блоки.

– Мы уже работаем над таким планом, и будем готовы представить его обществу, политическим силам и международным партнерами, – подытожил он.

К слову, Вадим Пристайко считает, что Украина может вернуться к рассмотрению идеи по размещению миротворческой миссии на Донбассе.

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